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Marmaris'teki yangında 1 kişi gözaltına alındı

Marmaris'teki yangında 1 kişi gözaltına alındı
Marmaris'teki yangında 1 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz Adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. (1937'li) isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği, yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

Güldemet Kızıl - Bekir Tosun - Aykut Kurt

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