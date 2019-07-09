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Mavi bayraklı falez plajları tatilcilerin gözdesi

Mavi bayraklı falez plajları tatilcilerin gözdesi
Mavi bayraklı falez plajları tatilcilerin gözdesi

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları yoğun ilgi görüyor. Erenkuş Falez Plajı’yla başlayıp eski Lara Yolu üzerinde Konserve Koyu’na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.

Seyahat dergilerinin, gezgin bloglarının, kent-yaşam sitelerinin “Antalya'nın görülmesi gereken plajları” listesine giren Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajları, uygun fiyatlı hizmeti ve misafirlerine sunduğu konforla yaza damgasını vurdu. 

Günün ilk saatleriyle birlikte dolmayan başlayan plajlara, sadece Muratpaşa sakinleri değil kent merkezinde konaklayan turistler de gelirken plajlarda cuma günü hariç hafta içi her gün su jimnastiği gibi farklı etkinlikler de düzenliyor. Su jimnastiği, şimdilik 2 plajda gerçekleştirilirken Antalyalılar, Muratpaşa Belediyesi ile uygun fiyatlara oldukça eğlenceli bir yazı yaşıyor. 

Muratpaşa Belediyesinin her biri mavi bayraklı falez plajlarının eski Lara Caddesi boyunca sıralanıyor. Plajların ilki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir” dediği nokta Erenkuş'ta yer alıyor. Erenkuş'ta, Muratpaşa Belediyesi çay, kahve, su gibi içeceklerin; hamburger, tost gibi yiyeceklerin bulunabileceği bir büfe hizmetini de hayata geçiriyor. 

Eski Lara Caddesi'nin devamında Erdal İnönü Kent Parkı içinde de mavi bayraklı falez plajı bulunurken giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü Manavoğlu Parkı'nda bulunuyor. 625 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu İnciraltı Falez Plajı'nda Muratpaşa Belediyesi büfe hizmeti de sunuyor. 

İnciraltı'nın devamında ise Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'nin hemen alt tarafında Mobil Falez Plajı yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu'nda bulunuyor. Mavi bayraklı plaj, bin 800 metrekarelik bir ahşap platformda yer alıyor.  

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