Meksika'da yüz yüze eğitim tekrar askıya alındı

Meksika'da korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 yıl aradan sonra tüm eğitim personelinin aşılanma işlemi tamamlanarak 7 Haziran'da yeniden sınıflara dönülmüştü. Federal Eğitim İdaresi (AEFCM) bugün aldığı karar kapsamında Mexico City genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitimin askıya alındığını açıkladı. Karara gerekçe olarak eyaletin ülkedeki korona virüs risk haritasında yeşilden sarıya dönmesi gösterildi. Açıklamada ayrıca, “Eğitim topluluğumuzun her bir üyesinin sağlık ve güvenliği AEFCM için bir önceliktir, Mexico City eyalet hükümeti ve sağlık yetkililerinin eğitim konusunda almış olduğu güncel önlemler konusunda bilgi vermeye devam edeceğiz” denildi.

Bu süreçte okullarda yüz yüze dersler yapılmayacak ancak okullar, Toplum Öğrenme Merkezleri (CCA) olarak hizmet verebilecek. Maske ve dezenfektan kullanımı gibi standart salgın tedbirlerine ek olarak en az 2 metre sosyal mesafe kuralı uygulanması, açık alanların kullanımının arttırılması, seansların 45 dakika ile sınırlandırılması, her seans sonunda kullanılan mobilya ve ekipmanların dezenfekte edilmesi ve okul kapasitesinin yüzde 40'a düşürülmesi gibi tedbirler alınarak derslerinde geri kalan öğrencilere destek kursları, pedagojik danışmanlık, psiko-duygusal destek, okul idaresi, ekipman ve hizmetlerin kullanımı ile temizlik ve bakım gibi işlemlere devam edilecek.

Meksika'da başkent genelinde ve bazı eyaletlerde bir yıldan uzun bir süre sonra yüz yüze eğitim geçtiğimiz 7 Haziran'da başlamış bugüne kadar geçen iki haftada sadece başkent Mexico City'de 7 farklı okulda toplamda 8 öğrencide Covid-19 vakası tespit edilmişti.

Saim Sevinç

