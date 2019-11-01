Meme kanserine “Pembe Tişört” farkındalığı

Yakın Doğu Koleji Fen Bölümü Biyoloji grubu öğrencileri tarafından organize edilen etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler pembe tişörtler giyerek hem farkındalığı artırdı hem de dayanışma içerisinde bir yardım kampanyası yaparak Kanser Hastaları Yardım Derneğine bağışta bulunuldu. Öğrenci ve öğretmenlerin pembe tişörtler satın alıp giydiği etkinlikte elde edilen 2025 TL ile okulun yardım kumbarasına yapılan bağışlardan elde edilen 3979 TL Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail'e teslim edildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail'in de katılım gösterdiği farkındalık etkinliğinde, 11 M sınıfı öğrencilerinden Selin Karasalih ve Sayra Batkan Meme Kanseriyle ilgili bilgilendirici konuşmalar yaptı. Meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Okul Öğretmenlerinden Necibe Arabulucu da etkinlikte kendi hikayesini paylaştı.

Kanserden korkma, geç kalkmaktan kork

Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan “Kanserden korkma, geç kalkmaktan kork” temalı konuşmasında yaşadığı süreci anlatan Arabulucu, öncelikle kanserle yaşamayı öğrendiğini dile getirerek, “Herkesin başına böyle bir şey gelebilir. Önemli olan erken tanı” ifadelerini kullandı. En etkin tedavinin de erken teşhis olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Necibe Arabulucu, Kadınlara da sık sık kontrol yaptırmalarını önerdi.

Mutluluğunu dile getirdi

Okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliğine katılan Raziye Kocaismail de, bu kadar kapsamlı ve farkındalığı yüksek bir etkinlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek emeği geçen herkesi gönülden kutladı.

