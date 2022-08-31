Meserretçioğlu'ndan yeni ekonomi modeli değerlendirmesi

Yeni ekonomi modeli ve yol haritası konusunda değerlendirmelerde bulunan Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, Türkiye'ye 3 şekilde döviz girişi olduğunu ifade ederek, "İhracat gelirleri, turizm gelirleri, yabancı sermaye yatırımları. Yabancı sermaye yatırımı da kendi içinde yabancı sıcak para giriş-çıkışları ve kalıcı yatırım olarak ikiye ayrılıyor. Döviz çıkışına baktığımızda ise yine kabaca ithalat giderleri ki, büyük pay enerji ve hammadde başlığına ait olmakla beraber bir de hizmet ithalatı giderlerimiz ve yurtdışı yardım ve yatırım çıkışları bulunuyor. Türkiye ekonomi yönetimi; bu devamlılıkla hareket halinde olan, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin devamlılıkla daha da borçlanmasına sebebiyet verdiğini düşündüğü ve büyük yüzde ile kontrolü bir takım çevrelerin elinde olduğunu değerlendirdiği 'yabancı sıcak para giriş-çıkışını istemiyoruz' diyor. Teknik olarak aslen yanlış olduğu söylenemez ancak dev ekonomi çarkları içerisinde tüm yapıyı bu hedef ile şekillendirirken çok fazla değişkenin olduğunun farkında olmak ve bunların tümünü hesaplamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz düşürme ve yeni ekonomi modeline ilişkin de görüşlerini açıklayan Meserretçioğlu, "Faiz düşürme kararına ve bu yolla yeni ekonomi modeline ilişkin değerlendirmem şudur ki, burası ekonomide sert virajın olduğu nokta. Eğer hükümet oyunu doğru gördü ve çözümü doğru yerde bulduysa gelecek güzel olur” dedi.