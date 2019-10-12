Meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaan Erol'un cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Erol'un ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı. Erol'un tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Erol'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Kalay