Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden 5 il için fırtına uyarısı

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde (Merkez ve ilçeler dahil) zaman zaman fırtınanın saatte 60-80 kilometre esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Hasan Gündüz

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