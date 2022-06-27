Meteoroloji 6 ili 'kırmızı' kodla uyardı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz'de, zamanla Marmara'nın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 6 il için 'kırmızı' kodlu uyarı!

Meteoroloji, bugün 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyardı. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, ve Düzce için kırmızı kodla, Sakarya, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Amasya, Samsun ve Tokat için turuncu kodlu uyarı yaparken İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Ankara, Ordu ve Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığI uyardı!

Meteoroloji'nin bilgilendirmesi doğrultusunda AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

1️⃣ @meteoroloji_twi'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır.



Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır. pic.twitter.com/dUww5943kx — AFAD (@AFADBaskanlik) June 26, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Batı ve Orta Karadeniz'deki 6 ilde 'kırmızı kodlu' uyarı yapıldığı bu illerde bulunan vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

▪️BARTIN

▪️KASTAMONU

▪️SİNOP

▪️KARABÜK

▪️ZONGULDAK

▪️DÜZCE



Bu illerimiz için @meteoroloji_twi KIRMIZI kodla uyarıyor.



Batı ve Orta Karadeniz'deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı! — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 26, 2022

Bakan Soylu'dan 'Teyakkuzdayız' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Teyakkuzdayız. Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı; Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla teyakkuzdayız. Lütfen uyarıları dikkate alalım" paylaşımında bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 20

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Az bulutlu 34

Samsun: Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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