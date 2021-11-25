Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın ve annesinin ifadesine ulaşıldı

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savuran zanlı Emrah Y.'nin polise verdiği ifadelere ulaşıldı.

Dün akşam meydana gelen saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan ve bugün öğle saatlerinde savcılığa sevk edilen şüpheli Emrah Y.'nin olaya ilişkin emniyette verdiği ifadede,

Maltepe'den Ataşehir'e bıçak biletmek için evden çıktım. Maltepe'de metroya bindim. Metroda maskesi yarım kapalı olan bir kadını korona virüs var, maskenizi takın diye uyardım. Bu bayan ‘kapatmayacağım siz katılamazsınız' dedi. Ben bu kadınla konuşurken tanımadığım başka bir kadın ile annesi olaya karıştı. Kadın bana dönerek tekme attı. Tekme karnıma geldi. Genç bayanın annesi de bana saldırdı, genç bayan küfürlü ifadeler kullandı. Ben de genç bayanın bana karşı kullandığı hakaret içerikli kelimeleri ona karşı kullandım. Genç bayan bana tekme atınca diğer insanlar benim üzerime geldiği için kendimi korumak adına bıçağı arka cebimden çıkarttım.

Ortamdan kurtulmak için kapıya doğru yöneldim. Kimseyi göstererek bıçak sallamadım, kimseyi tehdit etmedim. Arka cebimden çıkardığım bıçağı linç edilmekten kurtulmak için elime aldım. Metrodan inerken onlara hakaret ederek karşılık verdim. Bu sırada herkes bana bağırıyordu. Ben bana tekme atan ve hakaret eden bayanın ismini burada öğrendim. Metroda bulunan kimseyi tanımıyorum. Metrodan tek başıma indim, suçlamaları kabul etmiyorum. Maskeyi takmayan bayan ile bana tekme atan bayan ile annesinden şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Gamze Erdemir

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