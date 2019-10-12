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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir.Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

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