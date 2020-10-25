Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da

Ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı Pakistan'a ihraç edilen 4 adet MİLGEM Korvet Gemi Projesi planlandığı şekilde devam ediyor. Yerli savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında MİLGEM korvetlerinin üçüncüsü için Karaçi Tersanesi'nde kızağa konma töreni düzenlendi.

Tersane Komutanı'nın projeye ilişkin bilgi verdiği törende konuşan Akar, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için inşa edilen MİLGEM korvet projesinin bir aşamasının daha hayata geçirildiği bugün de dost ve kardeş Pakistan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, devletlerarasındaki sıradan ilişkilere hiç benzemeyen kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Akar, iki ülke arasında tarihi, köklü, kadim dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu belirtti.

“Türkiye, Pakistan'ın haklı davası Keşmir konusunda her zaman Pakistanlı kardeşlerinin yanında oldu”

Her alanda yakın iş birliği içerisinde hareket eden Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin, mükemmel ve örnek bir seviyede olduğunu dile getiren Bakan Akar, “Pakistan halkının Milli Mücadelemiz sırasında bizlere verdiği destek gönlümüzde ve zihinlerimizde silinmez bir yer edinmiştir. Türk milletini yalnız bırakmayan, kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olduğumuz Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Bugün de aynı şekilde Azerbaycan Türkünün yanında olduğunuzu görmek, bizler için çok anlamlı ve kıymetlidir. Türkiye de Pakistan'ın haklı davası Keşmir konusunda her zaman Pakistanlı kardeşlerinin yanında oldu, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan”

Bölgenin ve İslam coğrafyasının zor bir dönemden geçtiğini belirten Akar, “Sırf Müslüman olduğu için İslam coğrafyasında yaşanan insani trajediler görmezden geliniyor, insan hakları konusunda ikiyüzlü bir tutum sergileniyor. Etrafımızın kriz alanları ile çevrildiği böyle hassas bir süreçte, tarih ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk büyük. Bu sorumluluk gereği Pakistan ve Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki insani trajedileri görmezden gelmedi, şu anda Azerbaycan'da yaşanan gelişmeler karşısında bazı ülkeler gibi kör, sağır ve dilsiz olmadı. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgalindeki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, işlediği suçların hesabını Azerbaycan ordusu önünde verdiği gibi, tarih ve uluslararası hukuk önünde mutlaka verecektir. Uluslararası mekanizmalar da Ermenistan'ın daha fazla sivil masum insan katledilmesinin artık kalıcı barış, huzur ve istikrarın Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacağını anlamalıdır. Bu duyguları paylaşan ve haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olan Pakistan halkına, buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkelerimiz adına büyük ve önemli bir kazanım”

Tüm yaşananların İslam coğrafyasının güçlü, bir ve beraber olmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Akar, güçlü savunma sanayine, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olunmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik, teşvik ve destekleriyle başta savunma sanayii olmak üzere hemen her alanda Türkiye'nin önemli atılımlar yaptığını, büyük başarılar elde ettiğini bildiren Akar, savunma alanında yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'lerin üzerine çıktığını söyledi.

Akar, Türk savunma sanayi şirketlerinin uluslararası pazarda adından sıkça söz ettirdiğini, dünyanın önde gelen ilk 100 savunma kuruluşu arasında 7 Türk firmasının yer aldığını belirterek, “Tasarımdan üretime savunma sanayiimizin elde ettiği tecrübeyi Pakistanlı kardeşlerimizle paylaşmak, ülkelerimiz adına büyük ve önemli bir kazanım olacaktır” dedi.

“İki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum”

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün bir hareket kabiliyeti kazandırdığını ifade eden Akar, son teknoloji ürünü MİLGEM gemilerinin de aynı şekilde Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağına yönelik değerlendirmesini ifade etti.

Bakan Akar, Böyle büyük bir projenin, korona virüs salgınının tüm olumsuz etkilerine rağmen “en düşük maliyet”, “en yüksek kalite” ve “en kısa zaman” prensibiyle planlanan zamanda gerçekleştirilmesinin, ortak proje yönetim kabiliyeti, iş disiplini ve kararlılığı göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca Bakan Akar şunları söyledi:

“Gemilerimizin dost ve kardeş Pakistan halkına, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum. Denizleriniz sakin, pruvanız neta; yolunuz bahtınız açık olsun.”

Konuşmaların sonunda gemi Akar ve Khan'ın düğmeye basmasının ardından kızağa konuldu. Okunan duanın ardından iki Bakan sertifikaları imzalandı hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün de katıldı. Öte yandan Bakan Akar tören öncesinde Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile baş başa görüştü. Görüşmede başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Utku Şimşek

