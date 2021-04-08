Mimar Sinan'ın ustalık eseri Ramazan-ı Şerif'e hazır

Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii, korona salgını tedbirleri kapsamında günde 4 vardiyadan 6 saatte bir dezenfekte ediliyor. 1569-1575 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2'inci Sultan Selim tarafından yaptırılan ve 2011 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Selimiye Camii'nde Ramazan ayı öncesi hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı. Caminin ses ve ışık sistemi de bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

“Gönül rahatlığıyla gelebilirler”

Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, hem ibadet hem de ziyaret için gelmek isteyen vatandaşların gönül rahatlığı ile camiye gelebileceklerini söyledi. Serenli, “Geçen sene Ramazan ayında tamamen kapalıydık. Hüzünlüydük, üzüntülüydük. Bu sene de kısmi olarak sadece teravih namazlarını camide kılmayacağız. Ama onun dışında 5 vakit namazda camide olacağız” dedi.

Serenli, “Biz camimizi 24 saat açık tutuyoruz. 24 saatte 4 defa olmak üzere 6'şar saat periyotlar halinde camimizi dezenfekte ediyoruz. Sürekli bir temizlik içerisindeyiz. Namaz kılmak veya cami ziyareti için gelen vatandaşlarımızın güvenliği için böyle bir önlem aldık” diye konuştu.

Selimiye Camii'ne ziyaret amaçlı gelen vatandaşlar da, camiye girişten itibaren pandemi önlemlerinin alındığının ziyadesiyle hissedildiğini belirttiler.

Koray Ustabaşı