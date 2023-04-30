MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

(Terörle mücadele) Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu.

Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmiştir. Eskiden bir Türk evi vardı biz bunu yeterli görmedik, BM'nin karşısına yeni bir Türk evi yaptık. Esir takasında da olan Ukrayna ve Rusya lideriler ile olan olumlu havamız Tahıl koridorunda da iyi çalıştırdık, çalıştırmaya devam ediyoruz.

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