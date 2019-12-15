Moda tasarımcısı Büşra Yıldırım kimdir?

Sosyal medya reklamcılığı kişi ve firmaları sosyal medya aracılıyla milyonlara yayılan hedef kitlelere ulaştırarak hem marka bilinirliliğini arttırmak hem de reklamlar sonucu oluşan geri dönüşler sayesinde kişi ve firmaların vermiş olduğu hizmetten daha fazla insanın faydalanmasına sebep olmaktadır. İyi bir uzman ve doğru strateji sayesinde ufak bir bütçe ve tek bir kişi (sosyal medya reklamcısı) ile yapılan görüşme sonucunda daha uygun fiyata daha fazla hedef kitleye erişmek günümüz sosyal medya dünyasında mümkündür. Günümüzde sosyal medya reklamcılarına baktığımız zaman bu sayının yüzleri ve hatta binleri bulduğunu görebilmekteyiz. Tabi bu sayı içerisinde dolandırıcılar, işlerinde uzman başarılı reklamcılar ve sosyal medya reklamcılığına yeni başlayan amatörlerin olduğunu unutmamak gerekmektedir. Hal böyle olunca alanında uzman doğru kişiyi bulmak oldukça zorlaşmaktadır. Tabi ki sektörde alanında uzman sosyal medya reklamcıları da bulunuyor. Bunlardan birisi de Instagram'da @busraninonerisi kullanıcı adıyla bulunan Büşra Yıldırım'ı sayabiliriz.

Sosyal medya reklamcılığının dışında asıl mesleği Moda tasarımcısı olan Büşra Yıldırım @busraninonerisi kullanıcı adıyla Instagram'da yapmış olduğu reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan en güvenilir sosyal medya reklamcıları arasında yer almaktadır. Yapmış olduğu reklamların dışında takipçilerine birbirinden farklı hediyeler vererek hem takipçilerini memnun ediyor hem de bu memnuniyet sayesinde hedef kitlesini her geçen gün arttırıyor. Artan hedef kitlesi sayesinde üst düzey firma ve kişilerin dikkatini çeken ve onlarla iş birliği yapan bu firma ve kişilerden aldığımız geri dönüşler neticesinde hazırladığımız bu yazımızda Büşra Yıldırım ile yapacağınız veya yapmış olduğunuz reklam çalışmaları hem sizin hem de firmanızın ulaşmış olduğu hedef kitleyi arttırmada önemli rol almaktadır. Sizde ücretiz olarak bu hediyelere sahip olmak istiyor ve firmanızın veya kendinizin daha fazla hedef kitle tarafından bilinmesini istiyorsanız @busraninonerisi Instagram hesabını takip edebilirsiniz.