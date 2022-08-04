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Motosiklet ve bisiklet hırsızları kamerada

Motosiklet ve bisiklet hırsızları kamerada
Motosiklet ve bisiklet hırsızları kamerada

Düzce'de hem motosiklet hem de bisiklet çalan şahıslar kameralara yansıdı. Polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet ve bisiklet hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Düzce'de iki farklı hırsızlık olayı meydana geldi. Bahçeşehir Bölgesi'ndeki motosiklet, gece saatlerinde 3 şüpheli tarafından çalındı. Gözlerine kestirdikleri motosikleti çalan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. İkinci hırsızlık olayı ise Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şüpheli, bisikleti çalarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayları ise kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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