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MSB, AKSUNGUR'dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı

MSB, AKSUNGUR'dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı
MSB, AKSUNGUR'dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren AKSUNGUR’dan ilk defa MAM-L ile atış yapıldığını duyurdu ve o anları paylaştı.

MSB, AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, “Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

YERLİ VE MİLLİ İHA AKSUNGUR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen milli insansız hava aracı AKSUNGUR, 24 metre kanat açıklığı ve 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. AKSUNGUR ayrıca, yaptığı uçuşlarla havada kalış rekoru da kırıyor. AKSUNGUR, 40 bin fite kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet turbo şarjlı dizel PD-170 motoruna da sahip. İlk uçuşunu 2019 yılında gerçekleştiren AKSUNGUR, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayarak, sahadaki uçuş süresinde bin saati geride bıraktı.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT MAM-L

Öte yandan ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), düşük ağırlığı ile insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları ve hava yer görevleri için geliştirildi. MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahip. 160 mm çapında olan MAM-L, 1 metre uzunluğa 22 kilogram ağırlığa ve 15 kilometre menzile sahip.

Utku Şimşek 

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