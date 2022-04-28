İhlas Haber Ajansı

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MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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