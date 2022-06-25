MSB duyurdu! 7 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli!



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/eqovCULQLi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2022

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