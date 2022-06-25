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MSB duyurdu! 7 terörist daha etkisiz

MSB duyurdu! 7 terörist daha etkisiz
MSB duyurdu! 7 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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