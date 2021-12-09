MTV'nin yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10'uncu maddesi gereğince karar verildi.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararının Ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere \%25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

Mehmet Kalay

