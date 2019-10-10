Mustafa Kamar: “İstanbul Mücevher Fuarı, ihracata büyük katkı sağlayacak”

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, TSK'nın Barış Pınarı Harekâtı devam ederken iş insanları olarak ekonomiye katkı sağlamak adına var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık tarafından Mücevher İhracatçıları Birliği'nin stratejik desteğiyle 49'uncusu düzenlenen İstanbul Mücevher Fuarı, törenle kapılarını açtı.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 10 – 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen fuarın açılışını, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, Güneydoğu Asya Ülkleri Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri (ASEAN) Başkanları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuyumcu odası başkanları birlikte yaptılar.

“Avrupa, Orta Doğu, ABD, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1000'e yakın alıcıyı ağırlayacağız”

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini sağlayan İstanbul Mücevher Fuarı'nı önemsediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Birlik olarak her fuarda üyelerimizin ihracat hacmini nasıl artırabiliriz, nasıl daha verimli bir fuar geçirebiliriz diye düşünerek çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu fuarın bir başka önemi daha var; Türk silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ülkemizin bekası için başlatılan ‘Barış Pınarı' harekâtı devam ederken Türk iş insanları olarak dünyanın beş büyük fuarından biri olan İstanbul Mücevher Fuarı'nda ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Artık daha butik bir konseptle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor, hedef pazarlarımız doğrultusunda adımlar atıyoruz. Birlik olarak böylesine önemli bir dönemde Avrupa, Orta Doğu, ABD, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1000'e yakın alıcıyı ağırlayacağız. İstanbul Mücevher Fuarı, belirlediğimiz 6 milyar dolarlık mücevher ihracatı hedefi yolunda büyük bir öneme sahip.”