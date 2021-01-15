İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik polisinden filmleri aratmayan operasyon

Narkotik polisinden filmleri aratmayan operasyon
Narkotik polisinden filmleri aratmayan operasyon

Konya’da narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik polisinden filmleri aratmayan operasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından Selçuklu ve Karatay ilçelerinde 3 araçla uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine araçları takibe aldı. Araçları adım adım takip eden polis ekipleri, düzenlediği operasyonla araçların önünü kesip, içerisinde bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi. Araçlarda yapılan aramamalarda, 85 bin 247 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçlardan birini takip ettikten sonra hızla önlerini keserek düzenledikleri operasyon bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin uyuşturucu bulunan aracın önünü hızla kestikleri ve şüphelileri etkisiz hale getirerek ters kelepçe taktıkları yer alıyor. Operasyona katılan polislerin daha sonra araçta arama yaptıkları görülüyor.

Enver Furkan Çelebioğlu
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.