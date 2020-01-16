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NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep'e doğum günü sürprizi

NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep'e doğum günü sürprizi
NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep'e doğum günü sürprizi

Tedavisi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye’nin seferber olduğu ’NCL Tip 2 SMA’ hastası 6 yaşındaki Zeynep Sargın'a ünlü sanatçı Haluk Levent ve Bursasporlu futbolcular görüntülü mesaj göndererek doğum gününü kutladı.

NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep’e doğum günü sürprizi - Tıkla İzle

Geçen yıl Ekim ayında Bursa'da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan ve 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı Ankara'da tedavi gören Zeynep Sargın'ın doğum gününde Bursasporlu futbolcular ve ünlü sanatçı Haluk Levent sürpriz yaptı. Levent ve futbolcular, çektikleri kısa videolarla Zeynep'in doğum gününü kutladılar. Bursasporlu İsmail Çokçalış, Anıl Karaer, Özer Hurmacı, Çağlar Akbaba, Selçuk Şahin, Ali Akman, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğdu, Burak Kapacak çektiği videolarla görüntülü mesaj yollarken, sanatçı Haluk Levent de “Benim canım Zeyneb'im, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun kızım, yakında tekrar görüşeceğiz. Oyunlar oynayacağız” dedi.

Zafer Peker

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