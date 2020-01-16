NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep'e doğum günü sürprizi

Geçen yıl Ekim ayında Bursa'da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan ve 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı Ankara'da tedavi gören Zeynep Sargın'ın doğum gününde Bursasporlu futbolcular ve ünlü sanatçı Haluk Levent sürpriz yaptı. Levent ve futbolcular, çektikleri kısa videolarla Zeynep'in doğum gününü kutladılar. Bursasporlu İsmail Çokçalış, Anıl Karaer, Özer Hurmacı, Çağlar Akbaba, Selçuk Şahin, Ali Akman, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğdu, Burak Kapacak çektiği videolarla görüntülü mesaj yollarken, sanatçı Haluk Levent de “Benim canım Zeyneb'im, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun kızım, yakında tekrar görüşeceğiz. Oyunlar oynayacağız” dedi.

Zafer Peker