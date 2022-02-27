Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi mağlup ettikten sonra sahasında da Çaykur Rizespor'u yendi ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Nef Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelede iki kez geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi deplasmanda 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Rize maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, puanını 35'e çıkardı. Cimbom gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

Galatasaray, Rize'yi yine geriden gelip yendi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u geriden gelip 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısında Rize'deki maçta da mağlup duruma düşmesine rağmen 3-2 kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2'lik skorla mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadelede de 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

2. dakikada Rizespor, ceza alanında savunmadan çıkmak isterken Berkan'ın yaptığı baskı sonrası havalanan top penaltısı noktası üzerindeki Muhammed'in önüne düştü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra pasını sağ çaprazdaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin plase vuruşu üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Muhammed'in ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı vuruş üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gedson'un doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kaleci Pena'yı geçerek uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Cicaldau'nun ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Kerem sol kanattan ceza sahasına girmeden topu penaltı noktasının gerisinde bulunan Berkan'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta ceza alanı dışı hafif sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Van Aanholt'un yerden çektiği sert şut filelere gitti 1-1

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

49. dakikada Gedson Fernandes'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Pohjanpalo'nun kafayla indirdiği topu çizgi üzerinde Omar'dan önce alan Boyd, sol çaprazdan çektiği sert şutla fileleri havalandırdı. 1-2

61. dakikada Omar'ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında kaleci Tarık'ın, Gomis'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis'in vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem, son çizgide kaleci Tarık'ın ayağıyla yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'da pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

70. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Babel, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

87. dakikada Kerem pasını sol kanattan ceza sahası dışındaki Van Aanholt'a aktardı. Bu oyuncu bekletmeden meşin yuvarlağı Berkan ile buluşturdu. Berkan'ın pasında penaltı noktası üzerindeki Feghouli, topu altıpasa doğru hareketlenen Van Aanholt'un önüne bıraktı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki dokunuşu ağlarla buluştu. 3-2

90+8. dakikada Feghouli'nin yarı sahasından ileriye gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Gomis, meşin yuvarlağı bir süre sürdürdükten sonra ceza alanına girip kaleci Tarık'ı çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 4-2

Stat: Nef

Hakemler: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Ryan Babel dk. 57), Alexandru Cicaldau (Sofiane Feghouli dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 90 ?) Mustafa Muhammed (Bafetimbi Gomis dk. 57)

Yedekler: İsmail Çipe, Alparslan Öztürk, Semih Kaya, Sacha Boey, Erick Pulgar, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Fabricio Baiano, Sebastian Holmen, Carlos Ponck, Eren Albayrak, Lebograng Phiri (Bryan Dabo dk. 66), Gedson Fernandes, Yusuf Sarı (Deniz Hümmet dk. 74), Fernando Boldrin (Ronaldo Mendes dk. 84 ?), Tyler Boyd (Yannick Bolasie dk. 84 ?), Joel Pohjanpalo (Papiss Cisse dk. 66)

Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Alper Potuk,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Gedson Fernandes (dk. 8), Tyler Boyd (dk. 49) (Çaykur Rizespor), Patrick Van Aanholt (dk. 40 ve 87), Ryan Babel (dk. 70 pen.), Gomis (dk. 90+8) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Fabricio Baiano (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Carlos Ponck, Sebastian Holmen, Fernado Boldrin (Çaykur Rizespor), Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Pena (Galatasaray)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort

İLGİLİ HABER Takım arkadaşlarından Omar Elabdellaoui’ye destek

İLGİLİ HABER Galatasaray’da 4 değişiklik

İLGİLİ HABER Galatasaray, 4 maç sonra evinde kazandı

İLGİLİ HABER Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı