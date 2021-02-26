Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı

Sivas kent merkezine uzaklığın 58 kilometre olan Yıldız Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta telesiyejin arızalanmasıyla kabinde mahsur kalan 2 kayakçı Yıldız Dağı Arama Kurtarma ve Pist Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tatbikatta güvenlik önlemleri alınırken UMKE ekipleri de olası bir yaralanmaya karşı hazır bulundu. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti. Gerçeğini aratmayan tatbikat havadan da görüntülendi.

Güvenlik önlemleri alınarak kurtarıldılar

Tatbikat gereği mahsur kalan Aslıhan Okatan, “Bugün Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde hayatımda ilk defa gerçek bir tatbikata katıldım. Arkadaşımla beraber piste çıkarken telesiyejle telesiyej durdu ve Arma Kurtarma Ekipleri ile UMKE ekipleriyle beraber gerekli güvenlik önlemlerini alarak bizi aşağı indirdiler. Bu deneyimi bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine'' şeklinde konuştu.

“Ne kadar güvenli olduğunu da ispatlamış olduk''

Yıldız Dağı Kayak Tesisi Teknik Sorumlusu Bayram Çelik, kayak merkezinin ne kadar güvenli olduğunu ispatladıklarını belirterek, “Şuan Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kayak Merkezindeyiz. Bugün kendi içimizde yetiştirdiğimiz Arma Kurtarma ekipleri ve UMKE ekipleriyle beraber arama kurtarma tatbikatı yaptık. Yaparken bütün güvenlik önlemlerini alarak kabinde bulunan misafirlerimizi bir sıkıntı olmadan indirdik. Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin ne kadar güvenli olduğunu da ispatlamış olduk. Bu bağlamda tüm kayak severleri Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde ağırlamaktan gurur duyarız'' dedi.

Demet Karakuş