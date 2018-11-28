Nenad Bjelica: 'Galibiyet için geldik'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de Teknik Direktör Nenad Bjelica ve yıldız oyuncu Izet Hajrovic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'nin ligde zor durumda olmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bjelica, "Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Biz buraya galibiyet için geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Bizim tek bir amacımız var, o da galibiyet" ifadelerini kullandı.

Hajrovic: "Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip"

Daha önce Galatasaray forması da giyen Izet Hajrovic, sarı-kırmızılı ekiple yaşadığı olaylı yol ayrımıyla ilgili sorulan soruya, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum" dedi. Fenerbahçe maçını değerlendiren Hajrovic, "Bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin kendi liginde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar. Bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıya gösterdik ve buna devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

