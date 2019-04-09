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New York'ta kızamık alarmı: Acil durum ilan edildi

New York'ta kızamık alarmı: Acil durum ilan edildi
New York'ta kızamık alarmı: Acil durum ilan edildi

ABD’nin New York kentinde kızamık salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren bir acil durum ilan edildiği belirtildi.

New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, kızamık vakalarında tekrar yaşanan artış nedeniyle zorunlu aşı yapılmasını kapsayan halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurdu. Blasio, kızamık vakalarının tespit edildiği bölgelerde yaşayanlara 6 aydan büyük çocukla da dahil olmak üzere virüs riskine karşı aşı olma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Aşı olmayanlara ise bin dolar ceza kesileceği ifade edildi.

Salgının New York'un Brooklyn semtinde bulunan Williamsburg Mahallesi'nde patlak verdiği, Eylül 2018'den bu yana bölgede 250 kişinin kızamık olduğu öğrenildi.  

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