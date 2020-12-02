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Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanının muhalefet etmek adına Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanının muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır. Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarf edildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek

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