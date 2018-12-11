Öğrencilerden anlamlı bağış

Dr. Gizem Öneri Uzun, Dr. Pembe Can, Uz. Yasemin Sorakın Ballı, Uz. Şengül Başarı sorumluluğunda Yüz Yirmi öğrencinin, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi giriş katında bir hafta boyunca yiyecek satış kermesi düzenledi. Kermeste toplanan 10 Bin Türk Lirası tutarındaki maddi gelirin KKTC'de bulunan Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için kuruma bağışlandığı belirtildi.

Kermesten elde edilen gelirle park yatağı, her çocuğa bir çift terlik, çanta, kıyafet, atkı, bere, eldiven, kırtasiye malzemeleri, eczane ihtiyaçları, market alışverişi ve ikramlıklar sağlandı.

“Güzel bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma işbirliği sağlandı”

Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu yararına düzenlenen kermes sonrası elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan bir ziyaretle teslim edildi.

Ziyarette çocuklarla sohbetler edilirken, oyunlar oynanarak kaliteli zaman geçirildi. Sorumlu öğretim elemanları ve öğrenciler, bu anlamlı ziyaret sonrasında Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların mutluluğunu görmek ve hissetmenin, bu ziyaretin ne kadar güzel bir amaca hizmet ettiğini ifade ettiler.

