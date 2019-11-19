Okan Buruk: 'İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak'

Galatasaray maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Buruk, “Milli Takım'ı başarısından dolayı, hem Şenol Güneş'i hem de futbolcuları ülkemize bu gururu yaşattıkları için, Avrupa Şampiyonası'nda olacağımız için, teşekkür ve tebrik ederek sözlerime başlayacağım. Bu çok sevindirici. Biz de 4 oyuncu verdik ve bu da bizim için çok değerli. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı gösterirler. Milli takım arasından lige dönmek zor. Milli takımlardaki oyuncuların yolculukları, katılımları, katılım süreleri, tarihleri, sakatlıkları, bunu iki takım da sıkıntısını yaşıyor. Cuma gününe kadar iki takımın da kadroları belli olur. Bizde eksikler olabilir, rakipte eksikler olabilir. İki takımın da geniş kadrosu var. Deplasmanda oynuyoruz. Galatasaray'ın iç saha başarısını biliyoruz ama biz de iç sahada ve deplasmanda yükselen bir grafiğe sahibiz. Aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Kadrolar ne olursa olsun, iki takımın da maçı kazanmak için elinden gelenin en fazlasını yapıp, hem güzel futbol hem de güzel oyun için büyük bir çekişme içinde olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak”

Takımdaki sakatlıklarla ilgili son durumu söyleyen Okan Buruk, “İrfan dün antrenmanlara başladı. Onun durumuna bakacağız. Skrtel'in yarından itibaren takımla birlikte çalışmasını bekliyoruz. Bir eksiğimiz görünmüyor. Edin Visca yorgun olduğu için dinleniyor. Ponck bu gece dönecek. Aleksic de takımla birlikte antrenmanlara başladı. Tam kadro olmanın sevincini, cumaya kadar bir aksilik çıkmazsa yaşamak istiyoruz” dedi. Zorlu karşılaşma öncesinde lig yarışı adına konuşmanın erken olduğunu da söyleyen Okan Buruk, “Herkes kazanmak istiyor, kimse bu haftalarda şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemiyor. Hem bizim hem de Galatasaray'ın hedeflerinin aynı olduğunu düşünüyorum. Üst taraftan kopmamak ya da liderliğe yükselmek adına bu tür maçlar çok önemli. Cuma günü oynuyoruz, haftanın ilk maçı. İki takım için de, milli takım dönüşü artılar ve eksiler düşünülebilir. İki takımın da konsantrasyonunun yüksek olacağını düşünüyorum. Diğer milli maç dönüşlerine göre böyle önemli bir maça başlamak iki takımın da konsantrasyonunu yükseltecektir. Liderlik yarışında yukarılara yükselmek istiyoruz. Galatasaray gibi bizim de hedefimiz, deplasmanda oynayacağımız maçta kazanmak” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Hem Türkiye hem de Avrupa'da yarışın içinde olmak önemli”

Takımın oyununun oturduğunu ifade eden Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Oyuncularda değişkenlik oluyor. Sakatlıklar bu dönemde bizi de etkiledi. Özellikle son maçlara baktığımızda orta sahada Mahmut, Aleksic ve İrfan'ın olmamasına rağmen bu bölgede oynayan bütün oyuncuların çıkıp en iyisini yaptılar. Bunu ön tarafta da arka tarafta da görüyoruz, oyun anlamında bir şeyleri oturttuk. Uzun süre kaybetmemek önemli. Bu dönemde kazanmak da önemli. Hem Türkiye hem de Avrupa'da yarışın içinde olmak önemli. Ama bunlar geçtiğimiz haftalarda kaldı, bizim için önemli olan bu hafta. Biz aynı isteği, aynı konsantrasyonu yaşayıp, ligde de daha yukarılara çıkmak istiyoruz. İki takımın da hedefi kazanmak. İnşallah bu da hem iyi futbol hem de iyi bir maç getirecektir” dedi.

“Kendisine kucak açmak istiyoruz”

Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek nedeniyle St.Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in antrenmanlarına Başakşehir'de devam etmesiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, “Enver Cenk Şahin, benim 15 yaşından bu yana tanıdığım bir oyuncu. Burada futbolu bıraktığım son günlerde takımla birlikte olmuştu. Türk futbolunun bu tip değerlere sahip çıkması gerekiyor. Hem başkanımız, hem yönetim kurulumuz hem de biz oyuncuya kucak açmak istiyoruz. Bizim için önemli bir değer. Hak etmediği bir davranışla karşılaştı ve biz de ülke olarak tepkimizi gösterdik. Biz de milli takım arasında eksiklerimizin olduğu dönemde bizimle antrenmana devam etmesini istedik. Geleceğiyle ilgili bir karar vermedi ama kendisini yeni sezona hazırlamak ve Cenk'e sahip çıkmak için böyle bir karar aldık. Büyük bir haksızlığa uğrayan bir futbolcumuza sahip çıkmak için büyük bir fırsattı. Biz de oyuncumuzla antrenmanlara devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Fatih Hoca benim için çok önemli”

Kendisinin de uzun süre teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'le karşı karşıya gelecek olması hatırlatılan Okan Buruk, “Fatih hoca benim için çok değerli, çok önemli bir isim. Türkiye'nin en başarılı antrenörlerinden birisi. Türkiye'yi hem burada hem de Avrupa'da temsil etmiş olan çok önemli bir kariyer, önemli bir değer. Benim için de çok değerli. Geçtiğimiz yıllarda da karşı karşıya geldik ve iki taraf için de futbol ön planda oluyor. Galibiyeti ve başarıyı düşünüyoruz. Her maç önemli. Çok fazla birlikte çalıştığımız teknik adam var. Hepimiz takımımızın başarısı için odaklanıyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur” dedi.

Fatih Terim'in ardından kendisinin isminin Galatasaray'la geçtiği iddialarını da yanıtlayan Buruk, “Bizim tek hedefimiz takımlarımızın başarısı. Fatih Hoca bu ülkenin en değerli teknik adamlarından ve en başarılı teknik adamlarından. Ben şu anda Başakşehir'e hizmet ediyorum, kulübümün başarısı için elimden geleni yapıyorum. Burada çok mutlu ve huzurlu bir ortam var. Biz sadece işimizi en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan