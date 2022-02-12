Omar Elabdellaoui 413 gün sonra kadroda

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. 31 Aralık 2020 tarihinde gözünden yaralanan Elabdellaoui, uzun geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu süreçte lisansı dondurulan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonun ara transfer döneminde lisansı çıktı. Norveçli futbolcu, son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında görev almıştı.

Elabdellaoui 413 gün sonra Kayserispor ile oynanan maçının 21 kişilik kadrosuna alındı.

Oğuzhan Ort