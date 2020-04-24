Ordu'da korona test kiti kapasitesi arttırıldı

5 Nisan 2020 tarihi itibariyle numune kabul etmeye ve Covid-19 testlerini yapmaya başlayan Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarının test kapasitesi, Vali Seddar Yavuz'un girişimleri sonucu alınan yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanları ile birlikte iki katına çıkarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Vali Seddar Yavuz, “Sağlık Bakanlığınca sağlanan Real-Time PCR cihazının Ordu Halka Sağlığı Laboratuvarına gönderilmesiyle birlikte 5 Nisan 2020 tarihinden itibaren Covid-19 testleri, ilimizde yapılmaya başlanmıştı. Bu testlerin ilimizde yapılabilir olması, kovid-19 salgını ile mücadelemizde bizlere büyük avantajlar sağladı. Zaman kaybı önlendi. Daha çok olası vakaya test yapılarak, erkenden tedavi süreçleri başladı. Salgının yayılma hızı azaltıldı” dedi.



Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarında daha fazla test yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarının temini için bir çalışma başlattıklarını belirten Vali Yavuz, “İlimizdeki hayırsever iş insanlarımızın maddi katkı ve destekleriyle yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarını satın alarak, Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızın kapasitesini iki katına çıkardık. Laboratuvarımızı, daha çok sayıda test yapılabilecek duruma getirdik. Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızın önemli bir ihtiyacının karşılanmasında bizlere destek olan, katkıda bulunan hayırsever iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin yöneticisi olarak, bizler her türlü tedbirleri alıyoruz. Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ordu ili olarak iyi durumdayız. Ancak, çok daha iyi durumda olmak için vatandaşlarımızı da alınan tedbirlere bir süre daha uymaya davet ediyorum” diye konuştu.