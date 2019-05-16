Orijinal Yoga Sistemi ile oruç tutmak daha kolay

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, "Orijinal Yoga Sistemi evrensel bir spordur, çok sağlıklıdır, herkesin faydalanması için çabalıyoruz" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Uygulanan özel tekniklerle Oruç tutmayı kolaylaştırmak, bu dönemde değişen günlük yaşantıyı daha rahat ve sağlıklı geçirmek mümkün. Ayrıca teknikleri düzenli uygulayan kişinin konsantrasyon sorunu ortadan kalkacağından yaptığı ibadetlerden daha fazla verim alacaktır. Orijinal Yoga Sistemi sinir sistemine çok faydalıdır.

Oruç tutan bazı kişilerde görülen sinirsel ve psikolojik gerilimin atılmasını sağlar. Kişiyi rahatlatan, gevşeten ve gerilimini alan teknikler uygulanır. Duygu durumunu düzeltir. Ayrıca iftar ve sahurda aşırı ve ani yemek yenirse sindirim ve tansiyon problemleri ortaya çıkmaktadır. Orijinal Yoga Sistemi, sindirim sisteminde kurulan genel bir dengeyle açlığı ve susuzluğu giderir. Sindirim fonksiyonları düzene girer. Kişi uzun süre aç kalmaya alışık olmadığında, oruç açılırken oluşabilecek aşırı yeme isteği ve sindirim rahatsızlıkları önlenir.

Fazla yemek bedeni olduğu kadar zihni de yorar. Zihinsel bulanıklık ve kararsızlık oluşturur. Oruç ise hem bedensel hem zihinsel detoks, bir mola aynı zamanda. Tam da bu dönemde uygulanacak özel teknikler ile enerjiyi yükseltmek, farkındalığı artırmak ve ibadetin daha da derinleşmesini sağlamak mümkün. Yüce bir gaye için yeme isteğini engelleyenler, bu nefes ve egzersizlerden kolaylıkla faydalanabilirler."

Oruç tutmayı kolaylaştıran teknikler:

1- Uddiyana Banda (Karın Kilidi Tekniği)

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak

şekilde durulur. Derin nefes alınır ve karın mümkün olan kadar içe çekilerek nefes

verilir. Çene göğse yaklaştırılır ve nefes zorlanmadan 3-5 sn. tutulur. Nefesi

almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes tekrar alınır. Normal nefes ile

dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlarlayınız.

2- Nauli (Karın Kasılması Tekniği)

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak

şekilde durulur. Derin nefes alınır ve ağızdan tam şekilde verilir. Nefes tutulur, çene

göğse yaklaştırılır. Karın kasları sağa sola doğru hareket ettirilir. Nefesi almadan

önce karın kasları gevşetilir ve nefes alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8

kez tekrarlarlayınız.

3- Supta Pavana Muktasana (Sırt Üstü Hava Çıkarma Tekniği)

Sırt üstü uzanın, ilk önce sağ bacağı bükerek uyluğu göğse yaklaştırın. Elleri diz

altında kenetleyin, sağ dizinizi burnunuza değecek şekilde çekin. 15- 30 sn kalın.

Aynı duruşu sol taraftan uygulayın. 3-5 tur uygulayabilirsiniz.

4- Garbhasana (Cenin Duruşu Tekniği)

Sırtüstü uzanın. Nefes alırken bacaklarınızı birleştirin.Nefes verirken bacakları

bükerek, uylukları göğse yakınlaştırın. Elleri kenetleyin, dizlerin altından tutun ve

burnunuzu dizlerin arasına yerleştirin. 10-15 sn. kalın. 3 tur uygulayabilirsiniz.

5- Vacrasana (Yıldırım Duruşu Tekniği)

Diz üstü oturun. Konsantre olun, zihninizi karın bölgesine yoğunlaştırın 1- 2 dk.

kalın.

6- Şitali Pranayama (Nefes Tekniği)

Dudaklar O biçiminde, dil kıvrılılarak dışarı çıkarılır. Dilin oluşturduğu kanaldan

hava içe çekilir. Susuzluk ve açlık hissi hafifletilir. Ağız kokusu giderilir. Beden ısısı

düşer ve sıcaklara dayanmak kolaylaşır.

7- Şitakari Pranayama (Nefes Tekniği)

Dişler bir arada tutulur. Dudaklarınızı aralayarak dişlerinizi gösterin. Dilinizi dişlerin

arasından çıkarın ve havayı “sss” sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin.

Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir,

susuzluk giderilir.

8- Sadanta Pranayama (Nefes Tekniği)

Dişler birarada tutulur. Dudakları aralayarak dişleri gösterin. Dişlerin arasından

“sss” sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması

halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.

9- Nadi Şodhana Pranayama (Nefes Tekniği)

Sol burun deliğinden nefes alınır, sağ burun deliğinden verilir, sağ burun

deliğinden alınır ve sol burun deliğinden nefesin verilmesi şeklinde uygulanır.

Tekniğin genel arındırıcı ve dengeleyici etkisi vardır. Sinirler geşer ve gerginlik

atılır.