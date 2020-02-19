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Osman Kavala, adliyeye sevk edildi

Osman Kavala, adliyeye sevk edildi
Osman Kavala, adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Kavala, adliyeye sevk edildi.

Sadık Kahraman
 

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