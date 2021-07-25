Osmaniye'de ard arda depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 23.55'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem ilk gelen bilgilere göre hafif şekilde hissedildi.

Selçuk Kaya