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Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tramvay yoluna girdi, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Osman Kavuncu bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 CDE 071 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda araç savrularak demir bariyerleri aşıp tramvay yoluna girdi. O esnada seyir halinde olan tramvay yola giren araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, durdurulan tramvay seferleri aracın çekilmesinin ardından devam etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eren Kan
 

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