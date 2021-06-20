Otomobille çarpışan motosikletli genç öldü, yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Kavşağı'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kavşağa doğru yönelen A.S. idaresindeki 34 DSY 860 plakalı otomobil ile F.T. yönetimindeki 34 DDZ 187 plakalı motosiklet çarpıştı.

Otomobilin çarpması sonucu savrulan motosikletteki sürücü F.T. olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan İ.Ş. ise yaralandı. Kazayı gören trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücü polis merkezine götürüldü

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü A.S.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Motosikletlinin yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından motosiklet sürücüsü F.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen motosikletlinin yakınları sinir krizi geçirirken, bazıları ise gözyaşları içinde ekiplerin çalışmalarını izledi.

Kazayla ilgili ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

Ensar Kıranlıoğlu

