OYAK'ın hedefi üç unicorn çıkarmak

Teknoloji alanında attığı adımlarla yerli girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesini ve küreselleşmesini hedefleyen OYAK, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de ilk elektronik para lisansı alan şirketlerinden biri olan ve Fintek dünyasının güçlü oyuncularından Birleşik Ödeme'den sonra bir başka Türk girişimi yazılım ve teknoloji geliştiren Innovance'a yatırım yapan OYAK, OCR Labs yatırımıyla da global öneme sahip kimlik doğrulama sektöründe girişimlerine başlayan OYAK'ın hedefi, yatırım yaptığı bu ve benzeri şirketlerden üç unicorn çıkarmak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet alanını genişleterek yatırımlarına devam ederken, OYAK Grubu Finans Sektörü Başkanı Emrah Silav “OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem liderliğinde, son altı yılda değişen yönetim ve organizasyon anlayışıyla globaldeki gücümüzü ve etkimizi artırmaya odaklandık. Finans ve sigorta teknolojileri alanlarına yaptığımız yatırımlarla küresel değişimi yönetiyoruz. OYAK Grup Sigorta'nın Londra ofisi ile hizmet alanını genişletirken, diğer iştiraki OYAK Portföy'ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden yaptığımız yatırımlarla da finansal teknoloji ve sigorta teknolojisi şirketleriyle entegre iş modelleri üretiyoruz” açıklamalarında bulundu.

2023 hedefi 10 ülke de 10 ayrı ofis açmak

Tüm dünyada yatırımcıların gözdesi haline gelen finans ve teknolojiyi birleştiren fintek sektöründe geçen yıl önemli bir hamle yaptıklarını söyleyen Silav, “OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız ile Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme'ye yatırım desteği sunduk. Bizimle birlikte sektörde güçlenen Birleşik Ödeme, bir yandan yurt dışına açılmayı sürdürürken, bir yandan da unicorn olma hedefinde ilerliyor. OYAK, bu yatırım ile finansal teknoloji açılımı yaptı hem de Türkiye'de girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için örnek oldu. Birleşik Ödeme, OYAK Grup Şirketlerinin yanı sıra birçok önemli firmanın da dijital finansallaşma projelerinin stratejik iş ortağı olacak” dedi.

İlk yurt dışı ofisini Bakü'de ikincisini Romanya'da açan Birleşik Ödeme, 2022'de Gürcistan ve Özbekistan ofislerini açmayı planlıyor. Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon'undan aldığı stratejik yatırımla 2023'e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyor

OYAK Portföy'ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden gerçekleştirdiği bir başka teknoloji yatırımı ise bünyesinde 250 yazılımcının görev yaptığı Türk şirketi Innovance oldu.

Bankaların dijitalleşme süreçlerine ve mobil uygulamalara yön veren teknolojiler geliştiren Innovance, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon'undan aldığı yatırımla önce Almanya ofisini ardından Romanya ofisini açmaya hazırlanıyor. Innovance'ın hedefi unicorn olarak küresel ligde de başarı yakalamak. 2026 yılında 53 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen kimlik doğrulama sektörüne de girerek Avustralya'nın lider dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs'in ilk yatırım turuna liderlik eden OYAK, OCR Labs, önümüzdeki 2 yıl içerisinde unicorn olmayı hedefliyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in 2017 yılında yaptığı strateji toplantısında ise yaptığı açıklamada OYAK'ın bir çok farklı alanda çalışmalara başlanılacağının sinyallerini verirken, Erdem açıklamasında ‘'Bu süreçle birlikte teknoloji, enerji, tarım, gıda ve hayvancılık gibi döngüsel olmayan sektörler radara alındı. Hedefler doğrultusunda satın almalar, birleşmeler, yeni alanlara yatırımlar ve halka arzlar ile verimliliği ve karlılığı arttırmaya odaklandık. Buna uygun olarak Total İstasyonları, Moil, Milangaz, Kümaş, Tamek ve Sagra başta olmak üzere, hayvan sağlığı, kuraklığa dayanıklı tohumculuk gibi birçok alanda şirket satın almaları gerçekleştirdik.'' dedi.

2017 de gerçekleştirilen toplantıyla birlikte Birleşik Ödeme, OCR Labs, İnnovance gibi Fintek dünyasının güçlü oyuncularına da girişim sermayesi yoluyla yatırımlar yapan OYAK'ın hedefi üç unicorn çıkarmak.

OYAK'ın yönünü değiştiren kararlar

OYAK'ta son beş yıldaki dönüşüm ve yapılanma güçlü büyüme getirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in 2017 yılında yaptığı strateji toplantısında koyduğu hedef doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; teknoloji alanında yerli girişim ekosistemini ve global ölçekli yatırımları desteklemek suretiyle OYAK'ın geleceğine refah getirme kararları alındı. Dünyada değişen paradigmalar üzerine yapılan strateji çalışmaları neticesinde özellikle teknoloji, enerji, tarım, gıda ve hayvancılık gibi döngüsel olmayan sektörler radara alındı.

Hedefler doğrultusunda satın almalar, birleşmeler, yeni alanlara yatırımlar ve halka arzlar ile verimliliği ve karlılığı arttırmaya odaklanıldı. Buna uygun olarak TOTAL İstasyonları, Moil, Milangaz, Kümaş, Tamek ve Sagra başta olmak üzere, hayvan sağlığı, kuraklığa dayanıklı tohumculuk gibi birçok alanda şirket satın almaları gerçekleştirildi. Birleşik Ödeme, OCR Labs, İnnovance gibi Fintek dünyasının güçlü oyuncularına da girişim sermayesi yoluyla yatırımlar ilk defa yapılmaya başlandı.

Yunus Dalgıç