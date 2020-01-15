İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öz annesini öldürdükten sonra cesedini böyle taşıdı

Öz annesini öldürdükten sonra cesedini böyle taşıdı
Öz annesini öldürdükten sonra cesedini böyle taşıdı

Arnavutköy'de tartıştığı annesini başına keserle vurarak öldüren zanlı ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım eden bir kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ve arkadaşının cinayetin ardından cesedi taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Öz annesini öldürdükten sonra cesedini böyle taşıdı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz pazartesi günü polis ekiplerince, Arnavutköy'de ormanlık alanda Melahat İştir isimli kadına ait olduğu tespit edilen ceset bulunmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde kadını öldüren kişinin oğlu, Batuhan Ü. olduğu tespit edilmişti.

Katil zanlısı ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği öğrenilen Batuhan Ü.'nün arkadaşı Furkan S. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Başına keserle vurarak öldürmüştü

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısı Batuhan Ü. cinayeti itiraf ederek, olay günü eve geldiğinde annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü, erkek şahısın gittikten sonra annesiyle tartışmaya başladığını söylemişti. Batuhan Ü. ifadesinin devamında, tartışma sürerken annesinin başına keserle vurduğu ve annesinin bu darbeyle öldüğünü, bunun üzerine arkadaşı Furkan S.'yi çağırarak kendisinden yardım istediğini ve birlikte cesedi battaniyeye sarıp Arnavutköy'e götürüp gömdüklerini belirtmişti. Katil zanlısının bir hafta boyunca cesetle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Esenler'de ikamet ettiği, daha önce iki evlilik yapıp ayrıldığı, iki eşinden de birer çocuğu olduğu öğrenilen Melahat İştir'i başına keserle vurarak öldüren Batuhan Ü. ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı Furkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Cinayetin ardından cesedi battaniyeye sarıp taşıdılar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Batuhan Ü. ve arkadaşı Furkan S.'nin cinayetin ardından, Melahat İştir'in battaniyeye sarılmış cesedini taşıdığı anlar görüldü.

Yunus Emre Şeker
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.