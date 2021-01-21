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Paket döner tesisindeki skandal görüntüler Kırklareli'nden

Paket döner tesisindeki skandal görüntüler Kırklareli'nden
Paket döner tesisindeki skandal görüntüler Kırklareli'nden

Hazır döner paketleyen maskesiz 2 kişinin sosyal medyada yayılan videosu görenleri hayrete düşürdü. Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla yapılan araştırmalarda görüntülerin Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bulunan et entegre tesisinden paylaşıldığı ortaya çıktı.

Döner paketleme işletmesinde çalışan maskesiz 2 kişinin döner başındaki eğlenerek maskesiz şekilde paketleme yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Döner paketlemeye çalışan 2 kişinin, korona virüsün baş gösterdiği bu günlerde maskesiz şekilde müzik eşliğinde dönerlerle oynayarak, paketleme yapmaya çalıştığı anlar görüntülerde yer aldı.

Yapılan araştırmanın ardından görüntülerin Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan et entegre tesisinden paylaşıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy polis ekipleriyle işletmeden numuneler alındı. İncelemelerle ilgili tutanak düzenlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Çanlı

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