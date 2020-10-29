İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan Başbakanı Khan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Pakistan Başbakanı Khan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Pakistan Başbakanı Khan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Pakistan Başbakanı Imran Khan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci yılını yayınladığı mesaj ile kutlayarak, “Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş ülkeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yılını kutlamaya devam ediyor. Pakistan Başbakanı Imran Khan sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Türkiye'nin liderlerini ve Türk halkını en içten dilekleri ile kutladığını ifade etti.

Khan, atalarının emperyalist güçlere karşı verilen görkemli mücadelede Türk halkının yanında yer aldığını aktarırken, “Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yılında Türkiye'nin liderlerini ve halkını en içten dileklerim ile kutluyorum. Atalarımız, emperyalist güçlere karşı verilen görkemli mücadelede Türk halkının yanında yer aldı. Çağdaş zamanlarda, ülkelerimiz vazgeçilmez ortaklardır. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği” dedi.

Abid Mazhar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.