İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 198'e yükseldi

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 198'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 198'e yükseldi

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi.

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 198'e yükseldi - Tıkla İzle

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, şimdiye kadar selde hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 198'e yükseldiği belirtildi. Sindh Eyaleti genelinde acil durum ilan edilmesinin ardından yetkililer, tüm ilçe sağlık ofisleri ve hastanelerinde kontrol odaları kurulması çağrısında bulundu.

Bu yıl yüzde 87 daha fazla yağış görüldü

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, düzenlediği basın toplantısında ülkenin bu yıl muson mevsiminde diğer yıllara göre yüzde 87 oranında daha fazla yağış aldığını söylemişti. Pakistan'ın dünyada iklim değişikliğine karşı en kırılgan 10 ülke arasında yer aldığını belirten Rehman, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlem alınması gerektiğini, aksi takdirde gelecekte durumun daha da kötüleşeceğini ifade etmiş, "Son yaşadığımız yağış felaketi ulusal bir trajedidir. Bu büyük bir endişe meselesidir, ancak bunun sadece başlangıç olduğunu ve buna hazırlanmamız gerektiğini bilmeliyiz" açıklamasını yapmıştı.

Abid Mazhar
 

İLGİLİ HABER
Pakistandaki sel felaketinde can kaybı 147ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 147'ye yükseldi
İLGİLİ HABER
Pakistanı sel vurdu: 20 ölü Pakistan’ı sel vurdu: 20 ölü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.