Pastane sahibinin şüpheli ölümü

Olay, Sinop'un Gerze ilçesinde 20 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, pastane sahibi 37 yaşındaki Kadir D. içtiği kahveye şeker attıktan sonra başının ağrıdığını söyleyip bir süre sonda fenalaştı. Yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir D. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede 20 gündür tedavi altında bulunan şahıs, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Şahsın ölümü şüpheli bulundu. Kadir D.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay