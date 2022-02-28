Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı

Bu yıl kayak merkezinde insan çeşitliliğin en fazla olduğu yıl oldu. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan kayak merkezi, ziyaretçilere doyumsuz anlar yaşattı. Bungalov tarzı yapılan “Doğal Yaşam Evleri'' de yoğun talep gördü. Açıldığı günden bu güne boş kalmayan evler kayak severlerin beğenisini topladı.

“Müthiş bir ilgi ve talep oldu''

Sivas Valisi Salih Ayhan, sezon başladığından beri Doğal Yaşam Evlerine müthiş bir talep olduğunu belirterek, “Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin en genç, en modern ve ekonomik kayak merkezi olduğunu her zaman dile getiriyorum. Genç olması hasebiyle modern teknolojinin ve hizmet standardının yüksekliği ve Türkiye'nin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurduğumuzda ticari bir kalite üreten, birazda eğitim ve sosyal amaçlı bir dağı bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yeni salgınla mücadelede insanlar biraz daha doğal aile ortamını çok özledikleri için bunu ön görerek bu tür Doğal Yaşam Evleri yapmaya karar verdik. Şuan 25 adet var standartları çok yüksek, ahşap, otantik, şöminesi var. Çok ilgi gördü, sezon başladı başlayalı müthiş bir ilgi ve talep oldu. Dağa da renk kattı'' dedi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden misafirlerini ağırladı

Vali Ayhan, farklı bölgelerden gelen insan sayısının bu yıl çok arttığını söyleyerek, “Doğal Evler sayesinde hem bilinirlik arttı hem de Türkiye'nin dört bir tarafından misafirler geldi. Bulgaristan'dan, İstanbul'dan, Edirne, Tekirdağ, Bursa ve doğu illerimizden gelenler oldu. Bu sene ilk defa Yıldız Dağı insan çeşitliliği bakımından farklı bölgelerden gelen insan sayısı bu sene çok arttı. Burayı en çok besleyen Sivas merkezle birlikte Tokat, Yozgat, Erzincan, Samsun, Ordu gibi illerden buraya hizmet almaya gelen bu dağdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız var. Bu sene ilk defa dağda bölgesel çeşitlilik çok arttı. Farklı yüzler ve farklı simalar çok gördük. Mesela gece konaklama anlamında hem otelimiz hem de Doğal Yaşam Evlerimiz ful dolu oldu'' şeklinde konuştu.

Demet Karakuş - Oğuzhan Sarzep

