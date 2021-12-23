Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası konuştu: "Biz adalete güveniyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken 2 tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ailesini hastanede ziyaret etti. Şahin'e hastane ziyaretinde Başhekim Beyhan Tahmazoğlu ile doktorlar eşlik etti.

Ateş: “Benim değil başkasının kızı da olabilirdi”

Başkan Şahin, talihsiz kızın babası Hüseyin Ateş, halası Hatice Öztürk ve amcası Cuma Ateş ile bir süre sohbet ederek moral verdi. Baba Hüseyin Ateş ziyaret esnasında Şahin'e, “Bu hayvanları besleyen sitenin kendi yöneticisidir. Bu sitede oturan kişiler ona emanettir. Bu benim değil de başkasının kızı da olabilirdi. İdareciler hepsi bizimle tek tek ilgilendi, Allah hepsinden razı olsun. Biz adalete güveniyoruz” dedi.

Şahin: “Canımız yanıyor, müsaade edemeyiz”

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şahin, tehlike arz eden hayvanların insanların bulunduğu yerlerde beslenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Asiye kızımızı ziyarete geldik. Ailesiyle konuştuk. Başhekimimizden sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Şuanda yoğun bakımda ve hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdi. İlk 5 gün çok önemlidir. İnşallah bu 5 günde güzel haber alacağız. Suç olmasına rağmen şehrin merkezinde 400 kişinin yaşadığı sitenin içerisinde bu hayvan yönetici tarafından besleniyor. 153 numaralı hattımız üzerinden tehlikeli hayvan besleyen kişiler var ise hemen bize bildirsinler. Bizim bu hayvanları rehabilite edecek, kısırlaştıracak sistemimiz mevcuttur. Hiçbir tedbir almadan insana yakın yerlerde bir yöneticinin bunları beslemesinin sonucu Asiye kızımızda yaşadık. Canımız yanıyor. Buna müsaade edemeyiz. Bunların bir daha yaşanmaması için tedbir almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhammet Abdulkadir Eser