İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PKK'lı Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olan bir kişi daha tutuklandı

PKK'lı Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olan bir kişi daha tutuklandı
PKK'lı Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olan bir kişi daha tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu için gözaltına alınan 4 kişiden 1’i daha tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak-Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı.

PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde İstanbul'a gelerek eylemsel faaliyette bulunduğu tespit edilen ‘Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı ve C.A. isimli terörist, polisin Fatih'te yaptığı baskınla 7 Ağustos günü sahte kimlikle yakalanmıştı.

Operasyonun devamında ise polis ekipleri Güngören'de E.K. ve M.K. isimli iki terörist daha yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Mehdi Mıhçı, 11 Ağustos günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyette işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABER
PKKlı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı PKK’lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı
İLGİLİ HABER
İstanbulda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKKlı Mehdi Mıhçının ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın ifadesi ortaya çıktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.