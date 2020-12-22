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Pompeo: 'ABD, İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapmaya hazır'

Pompeo: 'ABD, İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapmaya hazır'
Pompeo: 'ABD, İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapmaya hazır'

ABD Dışişleri Mike Pompeo, ABD’nin İsrail ve Lübnan arasındaki deniz yetki alanları müzakerelerine arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Mike Pompeo yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki deniz yetki alanları müzakerelerine değinerek, ABD'nin bu konuda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bakan Pompeo, “Ne yazık ki, her iki tarafın da iyi niyetine rağmen, taraflar birbirinden çok uzak duruyor" ifadelerini kullanarak, “ABD, yapıcı tartışmalara arabuluculuk yapmaya hazırdır ve her iki tarafı da daha önce Birleşmiş Milletler'e sunmuş oldukları ilgili denizcilik iddialarına dayanarak müzakere etmeye çağırmaktadır" diye konuştu.

İsrail ve Lübnan, Akdeniz'de petrol ve gaz yataklarının bulunduğu yaklaşık 330 millik bir alanda deniz yetki alanlarındaki sorunu çözmeye çalışıyor.

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