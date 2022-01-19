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Poroşenko'nun yargılandığı davada karar verildi

Poroşenko'nun yargılandığı davada karar verildi
Poroşenko'nun yargılandığı davada karar verildi

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun “vatan hainliği” ve “teröristlere yardım” suçlarından yargılandığı davada pasaportuna el konulmasına karar verildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönen ve hemen mahkemeye çıkarılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Eski Devlet Başkanı Poroşenko hakkında Peçerska Mahkemesi pasaportuna el konulmasına karar vererek “bulunduğu bölgeyi terk etmeme” cezası verdi. Davanın bir sonraki duruşma tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.

Peçerska Mahkemesi, Poroşenko'nun Donbas Bölgesi'ndeki ayrılıkçılarla bağlantısı olduğu ve onlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarmış ve bu kararın ardından Poroşenko, Ukrayna İstihbarat Servisinin (SBU) arananlar listesine girmişti. Bir süredir yurtdışında olan eski Devlet Başkanı Poroşenko, geçtiğimiz Pazartesi Kiev'e dönmesinin arından mahkemeye çıkarılmış ve duruşması bugüne ertelenmişti.

Bekir Keskin

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