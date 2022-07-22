‘Prime Açık Hava Sinema Geceleri' başlıyor

Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. Türkiye'nin en sevilen tatil beldeleri Bozcaada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça'da düzenlenecek ‘Prime Açık Hava Sinema Geceleri' 23 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Sinemaseverler, son dönemin en popüler filmlerini açık havada izleme keyfini yaşayacak.
Sinemaseverleri sürprizler bekliyor
Sinemaseverler, film öncesi moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve karaoke yarışmaları ile keyifli vakit geçirecek. 30 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle saat 21.00'de başlayacak.
Etkinlik takvimi ve filmler şöyle açıklandı:
23 Temmuz Bozcaada- Bergen
24 Temmuz Akçay- Soul
25 Temmuz Foça- Bergen
26 Temmuz Didim- Soul
28 Temmuz Göcek- Bergen
29 Temmuz Marmaris- Bergen
30 Temmuz Datça- Soul