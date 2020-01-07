Prof. Dr Emin Gün Sirer: ”Blockchain konusunda başka ülkelerin yapamadığını yapmamız mümkün”

Ekim 2008'de tanıtılan eşler arası bir ağ ve veri paylaşmanın güvenli bir yolu olarak nitelendirilen Blockchain teknolojisi, geleceğin teknolojisi ve gücü olarak adlandırılıyor. Özellikle adını bir sanal para sistemi olarak tanınan Bitcoin uygulaması ile birlikte duyuran blockchain için son yıllarda Türkiye de önemli adımlar atmaya başladı. Bu anlamda açılan ve Türkiye'nin ilk ve tek YÖK onaylı Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi BlockchainIST ile AVA arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Törene, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, finans şirketleri, blockchain yatırımcıları, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Finans ekosistemindeki ve merkeziyetsiz platformlardaki temel problemleri çözmeyi hedefleyen merkeziyetsiz uygulamalar ve değerli varlıklar için geliştirilmiş bir platform olan AVA'nın CEO'su dünyaca ünlü bilgisayar bilimcilerinden Prof. Dr Emin Gün Sirer, düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

“Blockchain projelerinde daha hızlı yol alacağız”

BAU Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi BlockchainIST Center Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdramar, “Blockchain teknolojisinin bitcoin ve eteryumdan itibaren süregelen bir takım yavaşlık, ölçeklenebilirlik gibi problemleri vardı. AVA platformu aslında bütün bunları gidererek bütün bu blockchain projelerinin hızlıca hayata geçirilmesini sağlayan çok hızlı, kolay kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir inovasyon hizmeti sunuyor bize. Bu iş birliği sonrasında da biz Türkiye olarak bütün bu projeleri hızlıca hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bünyemizde çıkacak olan bütün projeleri ve aynı şekilde Türkiye'de danışmanlık vermekte olduğumuz firmaların blockchain projelerinin AVA projesinin teknik alt yapısıyla entegrasyonunu sağlayacağız. Bu bize bütün o projelerin daha hızlı performansı yüksek bir şekilde yapılmasını ve bunların çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak. Bu anlamda merkez olarak biz de AVA projesinin yaygınlaşmasını aynı şekilde dünyada kullanım alanlarının artması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Türkiye blockchain teknoloji için önemli adımlar atıyor”

Aynı zamanda blockchain teknolojinin Türkiye'deki gelişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, “Bu teknoloji aslında Türkiye'de çok hızlı ilerliyor. Burada en önemli yavaşlık kaynaklarından bir tanesi merkezi kurumların merkeziyetsiz teknolojileri destekleme konusunda bazen yavaş ve çok temkinli olmasıdır. Türkiye'de ne mutlu ki iki sene öncesine nazaran şuanda pek çok bakanlığın kalkınma planına girmiş şekilde blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi için adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık raporunda Merkez Bankası destekli bir dijital para projesinin hayata geçirilmesi gibi blockchainin önünü çok açan bir planlama da söz konusu. Bu anlamda bizi dünya standartlarında çok daha rekabet edebilecek buradan gelişecek Türkiye'nin ürünlerini dünyada ihraç edebilecek konuma gelebilecek kadar hızla projelerin alt yapısı kuruluyor. Hukuki yapılar düzenlendikçe regülasyonlarla ilgili konular daha hız kazandıkça aynı şekilde biz de bu kalkınmış regülasyonları Türkiye'nin bütün hukuksal yapısını uzman kişiler ve projelerle destekledikçe Türkiye bu anlamda öncü bir ülke olabilecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“10 yıl içerisinde tüm paralar dijitalleşecek”

Prof. Dr. Emin Süer de Türkiye'nin genç nüfusunun fazla ve teknolojiye ilgili olmasında dolayı blockchain konusunda daha da ilerlenebileceğini vurgulayarak, “Bu anlamda öğrencilerin yetişmesi ile birlikte Türkiye'deki yeni kurulacak olan iş kolları için de müthiş bir ayılım olacaktır” ifadelerinde bulundu. Özellikle son zamanlarda blockchain konusunda Türkiye'de planlananları duydukça daha da ümitlendiğini, Merkez Bankası'nın dijital para çıkarma hedefinin bu anlamda çok önemli olduğunu da söyleyen Emin Süer, “Gelecek 10 yıl içerisinde tüm paraların dijital paraya geçeceğinden şüphem yok. Eğer doğru yapılırsa başarılı olacağına en ufak bir şüphem yok. Fakat biz bunu kendimiz geliştirmezsek o zaman başkalarının sistemlerine tabi olmak durumundayız. Biz bugün bir sosyal ağımız olmadığı için nasıl Facebook'a tabi isek nasıl bugün bir arama motorumuz olmadığı için Google'a tabi isek yarın da başka bir blockchain firmasının bize sunduğu, bizi kaydettiği ve kontrol ettiği bir sisteme dahil olmak zorunda kalabiliriz ve bu çok çok kötü olur. Merkez Bankası eğer kartlarını iyi oynarsa bu alanda liderlik göstermesi başka dünya ülkelerinin yapamadığını bizim yapmamız gayet mümkün ve kolay” dedi.

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan ve öğrencileri ile yeni nesil teknolojilerinden blockchaini tanıştırmak amaçlı kurulan BlockchainIST AVA ile işbirliği kapsamında master öğrencilerinin tezleri AVA platformunda birer uygulamaya dönüştürülerek, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği Blockchain Okulundan mezun olan öğrencilerin projelerinin de AVA platformuna aktarılması planlanıyor. Bu projeler AVA platformunun yaygınlaşmasında ve kullanılmasında yardımcı olacağı gibi AVA platformu geliştiricilerinin de bu projelere destek olması öngörülüyor.

