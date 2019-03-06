Prof. Dr. Talat Çiftçi'nin yeni kitabı Yaşamsal Satranç raflarda

Prof. Dr. Talat Çiftçi'nin yeni kitabı Yaşamsal Satranç Destek Yayınları'ndan çıktı. Canlıların doğada hayatta kalma mücadelelerini “Yaşamsal Satranç” olarak adlandıran yazar, beynimizi ve onun içerdiği hazineleri tanıdıkça dünyamızı ve ülkemizi zenginleştireceğimizi söylüyor. Çiftçi, bu kitabında beyin konusundaki bilgi ve görüşlerini her yaştan okura yararlı olacak şekilde sunuyor.

Kitapta bilim tarihinde üreticilik konusu örneklerle tartışılıyor. Özellikle de İslam Bilim Tarihi konusunda otorite olan Prof. Dr. Fuat Sezgin ile yapılan tartışmalar ışığında bu topraklarda bilimin yükselişi ve duraklaması nedenlerle irdeleniyor.

Arka kapaktan:

Doğada tüm canlılar için kıyasıya bir hayatta kalma savaşı vardır.

Komodo ejderi avlandığı alanı korumak için kanlı bir mücadeleye girişir. Onun için kendi türündeki canlılar da birer avdır. Buna karşılık bir fil, yavru ceylanı yırtıcılara karşı savunur.

Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakarak ilginç bir asalaklık örneği sergiler. Yavruları sahiplenen kuşlar onları beslerken guguk kuşu çok sayıda yavrunun hayatta kalmasını ve neslinin devam etmesini sağlamış olur.

Erkek çardak kuşu çöplerden topladığı renkli objelerle ormanın kuytu bir yerinde, taze dallar ve meyvelerden oluşan bir bahçe oluşturur. Bu özgün bahçe tasarımı ona otuz civarında dişi ile çiftleşme fırsatı verir.

Canlıların doğadaki mücadeleleri “Yaşamsal Satranç” olarak tanımlanabilir. Bu oyun, her bir canlının, sürekli değişen önceliklerine göre, çok sayıda rakip oyuncuya karşı oynanır. İnsanı hayvanlardan farklılaştıran büyük beyin ve becerikli eller ona bu oyunda büyük bir üstünlük sağlar.

Peki bu üstünlük sayesinde insan, oluşturucu eserlere imzasını hangi süreçlerden geçerek atmıştır? Görsel düşünmenin keşifler, buluşlar ve tasarım dünyasına katkısı ne olmuştur?